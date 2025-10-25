Lando Norris conquista la pole in Messico davanti a Leclerc e a Hamilton! Antonelli in terza fila

Lando Norris ha conquistato la pole-position del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Città del Messico, il pilota della McLaren è stato protagonista di un time-attack sensazionale, meritandosi la p.1 col crono di 1:15.586. Perfetta la gestione del giro del britannico, ben supportato da una vettura molto bilanciata.

Alle sue spalle ottima la prestazione di entrambe le Ferrari. Ci ha provato il monegasco Charles Leclerc a far saltare il banco, occupando la prima posizione provvisoria dopo il primo tentativo nella Q3. Norris poi ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e per Charles un’ottima piazza d’onore a 0.262 dalla vetta. Bene anche Lewis Hamilton, che col terzo tempo a 0.352, ha conquistato il miglior risultato della stagione nelle qualifiche.

Quarta posizione per la Mercedes del britannico George Russell (+0.448), che di pochi millesimi ha preceduto l’olandese Max Verstappen, su Red Bull, distante dal vertice 532 millesimi. Il via della gara domenicale (ore 21.00 italiane) potrebbe essere particolarmente convulso, in considerazione dell’effetto scia. In sesta piazza un’ottima prova di Kimi Antonelli con l’altra W15 (+0.532).

In difficoltà il leader del campionato, Oscar Piastri. L’australiano ha subito fin da subito il maggior feeling di Norris su questa pista e il rendimento con la propria McLaren non è stato il medesimo del compagno di squadra. Scatterà della settima casella domani, considerando la penalità comminata a Carlos Sainz (Williams), che nell’ordine dei tempi lo aveva preceduto. L’iberico, per quanto accaduto ad Austin con Antonelli, è stato penalizzato di 5 posizioni in griglia, scalando così dal settimo al dodicesimo posto.