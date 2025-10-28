Judo, tutti gli italiani al via del Grand Prix di Zagabria: fari puntati su Pirelli, Tavano ed i fratelli Esposito

Da venerdì 14 a domenica 16 novembre si terrà il Grand Prix di Zagabria 2025, terzultimo torneo stagionale del World Tour di judo. Quasi un mese dopo l’appuntamento oltreoceano di Guadalajara, il circuito maggiore tornerà dunque in Europa prima dei due Grand Slam (Abu Dhabi 28-30 novembre e Tokyo 6-7 dicembre) che metteranno fine al calendario della stagione post-olimpica.

Nella capitale croata sono attesi quasi 400 atleti provenienti da 48 Paesi tra cui l’Italia, che si presenterà al via della competizione con un gruppo piuttosto nutrito. Ad oggi risultano iscritti infatti ben venti azzurri tra cui alcuni big del movimento come Elios Manzi, Giovanni e Antonio Esposito, Gennaro Pirelli e Asya Tavano oltre a diversi giovani in rampa di lancio e seconde linee che proveranno a mettersi in mostra.

In campo maschile sono presenti nell’entry list di Zagabria Biagio D’Angelo (60 kg), Elios Manzi (66 kg), Giovanni Esposito (73 kg), Luca Rubeca (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Manuel Parlati (81 kg), Gennaro Pirelli (100 kg) e Francesco Basso (+100 kg).

Per quanto riguarda il settore femminile saranno impegnate Sofia Petitto (48 kg), Giulia Ghiglione (48 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Gaia Stella (52 kg), Michela Terranova (57 kg), Savita Russo (63 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Claudia Sperotti (78 kg), Irene Caleo (78 kg), Asya Tavano (+78 kg) e Tiziana Marini (+78 kg).