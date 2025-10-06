Judo, Italia fuori dal Final Block nella prima giornata dei Mondiali Junior a Lima

Si chiude senza medaglie per i colori azzurri la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior 2025 di judo, in corso di svolgimento a Lima. Un mese dopo aver stabilito il record nazionale di podi in una singola edizione degli Europei Under 21, la selezione giovanile italiana ha raccolto purtroppo solamente due settimi posti come migliori risultati nel day-1.

Gli unici due piazzamenti nella top8 sono stati ottenuti dalle fresche campionesse d’Europa juniores e teste di serie n.1 del seeding Gaia Stella (52 kg) e Michela Terranova (57 kg), che hanno vinto due incontri nelle eliminatorie per poi fermarsi ai quarti e vedendo sfumare successivamente l’accesso al Final Block perdendo ai ripescaggi rispettivamente contro le giapponesi Hako Fukunaga e Asuka Ueno.

Eliminata agli ottavi di finale nei 52 kg Ilaria Finestrone, argento continentale U21 in carica, mentre sono usciti di scena nei primi turni Federico Ninfo, Alessandro Bicorgni (66 kg), Sofia Mazzola e Rebecca Valeriani (48 kg). “Una giornata grigia come il cielo di Lima. Non possiamo nascondere la delusione per i risultati di oggi: ci aspettavamo qualcosa di diverso“, le parole del responsabile azzurro della Nazionale U21.

“Conosciamo bene il valore degli atleti impegnati sul tatami e proprio per questo c’è grande rammarico. Detto ciò, voglio comunque fare i complimenti a chi ha combattuto: l’impegno in questi giorni qui in Perù e la voglia non sono mancati. Il percorso è questo, saper ripartire dopo le cadute. Ora la testa è già a domani. Siamo pronti a dare il massimo con la voglia di tornare a casa con un bottino più ricco“, ha aggiunto Fabrizio Fantauzzo al sito federale.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata dei Mondiali Junior 2025 di judo:

-48 kg F

1 Yoshino (Jpn)

2 Diaz Hernandez (Esp)

3 Annis (Fra) e Haydarova (Uzb)

-52 kg F

1 Marques (Bra)

2 Ruiz (Ven)

3 Fukunaga (Jpn) e Mecklenburg (Ger)

-57 kg F

1 Shirakane (Jpn)

2 Abdirova (Kaz)

3 Andrade (Bra) e Ueno (Jpn)

-60 kg M

1 Matsunaga (Jpn)

2 Adachi (Jpn)

3 Yang (Usa) e Kuchkarov (Uzb)

-66 kg M

1 Gigauri (Geo)

2 Parchiev (IJF)

3 Musayev (Aze) e Fukuchi (Jpn)