Judo, i migliori italiani nei ranking mondiali aggiornati. Bellandi sul podio, 6 azzurri in top10

La prima stagione del nuovo ciclo olimpico sta per volgere al termine quando mancano un Grand Prix (14-16 novembre a Zagabria) e due Grand Slam (28-30 novembre ad Abu Dhabi e 6-7 dicembre a Tokyo) alla conclusione del World Tour 2025 di judo. Il bilancio dell’Italia nei due grandi eventi andati in scena quest’anno è ampiamente positivo, inoltre sono arrivati anche alcuni risultati positivi anche nei vari tornei del circuito maggiore.

In base all’ultimo aggiornamento della World Ranking List, i migliori judoka azzurri in classifica sono le campionesse mondiali di Budapest Alice Bellandi (che è anche oro olimpico in carica) e Assunta Scutto, rispettivamente terza nella -78 kg e quarta nella -48 kg. Presenti nella top10 anche Giorgia Stangherlin (nona nei -70 kg), Manuel Lombardo (9° nei -73 kg), Christian Parlati (9° nei -90 kg) e Gennaro Pirelli (10° nei -100 kg).

Di seguito i ranking mondiali di judo aggiornati al 27 ottobre 2025.

Uomini

-60 kg:

Miglior italiano: Andrea Carlino, 49° con 868 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Miglior italiano: Kwadjo Anani, 94° con 251 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

Miglior italiana: Veronica Toniolo, 32ma con 1240 punti.

-63 kg:

Migliori italiane: Savita Russo, 30ma con 1458 punti; Carlotta Avanzato, 36ma con 1113 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg: