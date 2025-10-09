Judo, Giappone oro nei Mondiali Junior a squadre miste di Lima. Francia sconfitta in finale

Dopo la tre-giorni di match dedicata alle varie categorie di peso, nei Mondiali Junior di judo a Lima (Perù) sono state assegnate le ultime medaglie relative alle squadre miste. Ogni Paese (Italia non presente ai nastri di partenza), con uomini e donne sul tatami, ha cercato di massimizzare il proprio livello e, da questo punto di vista, le attese sono state confermate.

Sì, perché ci si aspettava uno scontro nell’atto conclusivo tra quelle che sono le migliori realtà di questa pratica, ovvero il Giappone e la Francia. La compagine nipponica, inserita nella Pool C, si è imposta per 4-2 contro la rappresentativa russa, che ha cercato in qualche modo di creare problemi agli asiatici. Tuttavia, la profondità di squadra ha fatto la differenza per i giapponesi.

Stesso passivo quello inflitto dai francesi alla squadra kazaka, vittoriosa nel primo turno della Pool A contro la Bielorussa (4-1). E dunque nell’atto conclusivo per la medaglia d’oro ci si aspettava un confronto equilibrato e giocato sui dettagli.

In realtà, Il Giappone si è imposto con facilità contro i transalpini (4-1). Dopo che la formazione d’Oltralpe ha vinto il primo match, tra Dayyan Boulemtafes e Ryusei Arakawa, il team del Sol Levante ha cambiato marcia. Sono arrivate in fila le affermazioni di Rin Meda, Haru Shibata, Hikaru Yamaguchi e di Gai Hatakeyama a chiudere la storia.