Griglia di partenza F1, GP Messico 2025: risultati e classifica qualifiche. Norris in pole davanti alle Ferrari. Bene Antonelli

Lando Norris ha fatto sua la pole-position del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito messicano, il pilota della McLaren ha dominato la scena e ha preceduto nel time-attack le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton.

Rosse che si sono ben espresse nel corso di quest’ora di qualifiche, spiccando soprattutto in termini di velocità nel primo settore del tracciato. Leclerc ha provato a far saltare il banco nella Q3, portandosi davanti a tutti nel primo tentativo, ma poi Norris ha messo d’accordo tutti e a Maranello si sono dovuti accontentare.

Un risultato che potrebbe avere un impatto nel campionato, per le difficoltà dell’australiano Oscar Piastri, solo settimo in griglia, mentre l’olandese Max Verstappen (Red Bull) non è andato oltre il quinto crono, preceduto dalla Mercedes di George Russell. Max nel panino della Stella a tre punte, visto l’ottimo sesto tempo di Kimi Antonelli, che ha saputo tirar fuori le unghie.

Giova ricordare la penalità comminata a Carlos Sainz (Williams). Lo spagnolo, per la condotta ad Austin, ha ricevuto cinque posizioni da scontare in griglia, passando dal settimo al dodicesimo posto. Di seguito la griglia di partenza del GP del Messico:

GRIGLIA DI PARTENZA GP MESSICO F1 2025

1 Lando Norris (McLaren)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

3 Lewis Hamilton (Ferrari)

4 George Russell (Mercedes)

5 Max Verstappen (Red Bull Racing)

6 Kimi Antonelli (Mercedes)

7 Oscar Piastri (McLaren)

8 Isack Hadjar (Racing Bulls)

9 Oliver Bearman (Haas F1 Team)

10 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)

11 Esteban Ocon (Haas F1 Team)

12 Carlos Sainz (Williams) Penalizzato di 5 posizioni in griglia per quanto accaduto ad Austin

13 Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

14 Fernando Alonso (Aston Martin)

15 Liam Lawson (Racing Bulls)

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

17 Alexander Albon (Williams)

18 Pierre Gasly (Alpine)

19 Lance Stroll (Aston Martin)

20 Franco Colapinto (Alpine)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP MESSICO F1 2025

Q3:

1 Lando Norris McLaren 1:15.586

2 Charles Leclerc Ferrari +0.262

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.352

4 George Russell Mercedes +0.448

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.484

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.532

7 Carlos Sainz Williams +0.586

8 Oscar Piastri McLaren +0.588

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.666

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.874

Q2:

1 Lando Norris McLaren 1:16.252

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.206

3 George Russell Mercedes +0.285

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.353

5 Carlos Sainz Williams +0.355

6 Charles Leclerc Ferrari +0.406

7 Oscar Piastri McLaren +0.485

8 Kimi Antonelli Mercedes +0.521

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.535

10 Isack Hadjar Racing Bulls +0.552

11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.564

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.585

13 Nico Hülkenberg Kick Sauber +0.764

14 Fernando Alonso Aston Martin +0.851

15 Liam Lawson Racing Bulls +1.820

Q1:

1 Isack Hadjar Racing Bulls 1:16.733

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.003

3 George Russell Mercedes +0.162

4 Lando Norris McLaren +0.166

5 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.215

6 Liam Lawson Racing Bulls +0.228

7 Charles Leclerc Ferrari +0.291

8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.307

9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.343

10 Oscar Piastri McLaren +0.425

11 Carlos Sainz Williams +0.438

12 Fernando Alonso Aston Martin +0.499

13 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.501

14 Nico Hülkenberg Kick Sauber +0.518

15 Kimi Antonelli Mercedes +0.558

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.679

17 Alexander Albon Williams +0.757

18 Pierre Gasly Alpine +0.813

19 Lance Stroll Aston Martin +0.873

20 Franco Colapinto Alpine +0.937