Golf: Tommy Fleetwood conquista l’India su Nakajima. Pavan miglior italiano

Si chiude il DP World India Championship del Delhi Golf Club di New Delhi. Tommy Fleetwood, dopo l’immensa soddisfazione di aver portato a casa il Tour Championship sul PGA Tour, porta a casa anche questo torneo, rimontando il giapponese Keita Nakajima e staccandolo di due colpi.

-7 per il plurieroe europeo di Ryder Cup quest’oggi e -22 nel complesso, con Nakajima che, in virtù del suo -3, riesce comunque a mantenere la piazza d’onore e salire al 12° posto della Race to Dubai (Fleetwood diventa 25°, salendo di 69 posti, ma dopo Atlanta è quasi un di più).

Terza posizione per tre a -18: ci sono l’irlandese Shane Lowry, il sudafricano Thriston Lawrence e un Fitzpatrick. Non Matt, però: si tratta di suo fratello Alex. Anche se la rimonta maggiore la mette a segno Lawrence con il suo -7, uno score piuttosto comune in questa domenica conclusiva.

Questo perché lo ottiene anche Joost Luiten, con l’olandese che lo utilizza per agganciare il gruppo dei sesti a -17 comprendente il sudafricano Jayden Schaper e il norvegese Viktor Hovland. A completare la top ten a -16 l’americano Michael Kim e il neozelandese Daniel Hillier.

Finisce al 17° posto Andrea Pavan, che termina in -2 oggi e a -12 in generale; si prende perlomeno la soddisfazione di chiudere davanti a Rory McIlroy, che deve accontentarsi del 26° posto a -11. L’altro italiano in grado di superare il taglio, Gregorio De Leo, termina 50° a -5.