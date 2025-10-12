Golf, Schauffele beffa Greyserman e conquista il Baycurrent Classic

I golfisti del PGA Tour mettono in archivio anche questa settimana di competizioni chiudendo il quarto round del Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari). L’evento nipponico organizzato in coabitazione con il Japan Tour, fino ad un anno fa conosciuto sotto il nome di Zozo Championship, registra il successo di Xander Schauffele. L’americano beffa il connazionale Max Greyserman grazie ad un super ultimo giro da -7 che gli consente di congedarsi dal torneo con lo score complessivo di -19 (265 colpi).

Per Schauffele una lunghezza di margine su Greyserman e tre sullo statunitense Michael Thorbjornsen, per un podio tutto a stelle e strisce. -14 e quarta posizione per il quintetto composto dal filippino Rico Hoey, dal sudafricano Garrick Higgo, dal sudcoreano An Byeong-Hun, dall’americano Alex Smalley e dal padrone di casa Takumi Kanaya. Giapponesi che attendevano uno squillo da Hideki Matsuyama, soltanto 20° con il punteggio complessivo di -8.

Sul percorso par 71 dello Yokohama Country Club (Prefettura di Kanagawa, Giappone) nona posizione in solitaria a -13 per il colombiano Nicolas Echavarria, mentre chiudono la top ten con -11 l’inglese Matt Wallace, il sudafricano Christiaan Bezuidenhout, l’australiano Lee Min Woo e lo statunitense Keith Mitchell. -10 e quattordicesima posizione infine per i danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard, e per gli statunitensi Collin Morikawa e Matt McCarty.

Per Schauffele, trentunenne di San Diego (California, Stati Uniti d’America), il successo colto in Giappone è il tredicesimo della carriera da professionista ed il decimo nel PGA Tour. Nulla da fare dunque per Greyserman, che rimanda l’appuntamento con la prima vittoria nel circuito maggiore dopo essere stato a lungo leader dell’evento. Nel prossimo fine settimana i golfisti osserveranno un weekend di pausa con il PGA Tour che riprenderà il 23 ottobre con il Bank of Utah Championship.