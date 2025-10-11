Golf
Golf, Penge mantiene la leadership a 18 buche dalla fine in Spagna. Laporta cerca la top 20
Ancora un ottimo giro quello portato in club house da Marco Penge, 27enne britannico, all’Open di Spagna, torneo che mette in palio 3,25 milioni di dollari e 5.000 lunti per la Race to Dubai. L’inglese ha chiuso in -7 il moving day rimanendo in testa al leaderboard con un risultato complessivo sulle 54 buche di -16.
Dietro di ben 4 colpi Joel Girrbach, fermo a -12 in 2a posizione in solitaria, e Daniel Brown insieme a Patrick Reed, bloccati sul -11 in t3. Chiudono la top 10 Tom McKibbin a -10 e un gruppetto di golfisti a -9 composto da Bernd Wiesberger, Alexander Levy, Ugo Coussaud, Thorbjorn Olesen e Grant Forrest.
Top 20 ad un giro dalla fine anche per il sudafricano Thriston Lawrence, il neozelandese Daniel Hillier e il danese Rasmus Neergaard-Petersen. Non è riuscito a mantenere il ritmo della seconda giornata, invece, Jon Rahm. Il fuoriclasse spagnolo ha chiuso la giornata in par dopo un primo giro in +1 e un secondo round in -5. La sua posizione, a 18 buche dalla fine, è un T28 insieme a Todd Clements e, tra gli altri, Sam Bairstow, primo dopo R1 e capitolato nella parte centrale del leaderboard dopo due giorni consecutivi non all’altezza degli avversari.
L’unico italiano rimasto in campo per il week end, Francesco Laporta, si trova a -2 in T38 dopo un sabato difficile. Il risultato di giornata, infatti, è un +2 composto da 5 bogey e 2 birdie. Le possibilità per rientrare quantomeno in una top 20, lontana in questo momento di 4 colpi, ci sono tutte ma sarà una domenica con partenza in salita.
Il Dp World Tour, dopo la tappa spagnola, volerà prima in India e poi in Corea del Sud per gli ultimi due tornei della regular season prima degli atti conclusivi del maggiore circuito europeo, ovvero l’Abu Dhabi HSBC Championship e il Dp World Tour Championship di novembre.