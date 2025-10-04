Giro dell’Emilia 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Isaac del Toro favorito, c’è Pellizzari, assente Ciccone

Non solo gli Europei in questo weekend ricco di ciclismo. Sulle strade italiane va in scena una delle classiche più attese in calendario per il finale di stagione, il Giro dell’Emilia, giunto alla sua edizione numero 108. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio con orari, percorso e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.25

PERCORSO GIRO DELL’EMILIA 2025

Percorso classico che parte da Mirandola e termina a Bologna dopo 199 chilometri. Si parte con i primi 60 chilometri tutti pianeggianti prima dell’ascesa di San Lorenzo in Collina (5,6 km al 3,5% di pendenza media), seguita dal Mongardino (2.1 km al 6,9% di pendenza media). La breve discesa porterà ai piedi della salita di Monzuno (4.2 km al 5,5% di pendenza media) che anticipa un tratto agile che termina con il Monte Calvo (4.2 km al 5,5% di pendenza media). Da qui si entrerà a Bologna, per affrontare cinque volte la salita di San Luca (2.1 km al 9,4% di pendenza media) prima del traguardo finale.

PROGRAMMA

Sabato 4 ottobre 2025 Giro dell’Emilia

Mirandola-Bologna (199 km)

Orario di partenza: 10.25

Orario di arrivo: 15.00 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DELL’EMILIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14 in chiaro su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Manca la stella Tadej Pogacar, campione uscente, ma sono diversi i corridori di qualità. Sempre in casa UAE Team Emirates – XRG è pronto a dar spettacolo il giovane messicano Isaac del Toro, devastante in questo finale di stagione. A sfidarlo Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) che si è già imposto tre volte in cima al San Luca. Da seguire anche il britannico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), sul podio lo scorso anno. In casa Italia si punta su Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), mentre Giulio Ciccone ha dato forfait.