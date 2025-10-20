Ginnastica artistica, Sugihara apre i Mondiali in testa. Visser crolla dopo le parallele

A Jakarta (Indonesia) sono incominciate le qualificazioni femminili dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La prima suddivisione (delle dieci in programma tra oggi e domani) non ha regalato grandissime emozioni e il livello non è parso dei più eccelsi in avvio di una rassegna iridata in anno post-olimpico, rivolta esclusivamente agli individualisti (non sono previste le gare a squadre).

La giapponese Aiko Sugihara si è meritata la prima posizione provvisoria nel concorso generale individuale con il punteggio di 54.099. La 26enne non ha avuto particolari picchi, ma si è rivelata solida e non ha commesso errori colossali, anche se non sembra un potenziale fattore per le posizioni che contano nella gara che giovedì incoronerà la nuova Reginetta della Polvere di Magnesio. L’asiatica è stata valutata con 13.900 al volteggio, 13.400 alle parallele asimmetriche (5.4 il D Score), 13.433 alla trave (5.8) e 13.366 al corpo libero (5.7).

Il vantaggio è decisamente consistente nei confronti della connazionale Rina Kishi (51.965), caduta dagli staggi (11.800) e molto imprecisa sui 10 cm (12.666), salvo alzare la media tra quadrato (13.566) e volteggio (13.933). C’erano grandi aspettative sull’olandese Naomi Visser, che ha però sbagliato parecchio ed è ferma a 51.066: una trave decisamente troppo macchinosa (12.900) e una caduta in seconda diagonale al corpo libero (11.100) l’hanno frenata dopo un’ottima prova alle parallele valutata in 14.000 (6.1 la nota di partenza).

Visser è appunto la migliore sugli staggi, tallonata dalla connazionale Sanna Veerman (13.966), ma sono punteggi che potrebbero non bastare per accedere alla finale di specialità. Alla trave detta legge Sugihara con margine su Visser, al corpo libero Kishi precede Sugihara di un paio di decimi. Al volteggio primeggia l’austriaca Charlize Moerz con la media di 13.666. La giornata proseguirà con la seconda suddivisione in cui spicca il Canada di Ellie Black.