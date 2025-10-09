Ginnastica artistica, cinque nuovi elementi nel Codice dei Punteggi: bella invenzione di Prat, stoccata di Moore

Alla vigilia dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre, la Commissione Tecnica della Federazione Internazionale ha svelato nuovi elementi, che sono stati ufficialmente riconosciuti e che sono così entrati a fare parte del Codice dei Punteggi, la base di riferimento della Polvere di Magnesio. Come da prassi il movimento prende il nome di chi lo ha eseguito per la prima volta in un evento di primaria importanza ufficialmente e rimarrà tale per sempre.

Si parla di tre novità femminili e due maschili. Tra le ragazze i nuovi ingressi non sono mirabolanti dal punto di vista tecnico. La francese Maiana Prat ha proposto uno “split ring leap” con una rotazione di 360°, valutata E (0,5 di difficoltà); la lussemburghese Celeste Mordenti ha fatto registrare un doppio raccolto avvitato in uscita dalla trave (C, 0,3).

L’australiano Jesse Moore si è superato al cavallo con maniglie, eseguendo un Bertoncelj-Busnari di valore G (0,7): è la novità più rilevante di questa tornata di ampliamento del librone. L’iraniano Mahdi Olfati ha proposto un volteggio Yurchenko con salto dietro raccolto (5,6); il britannico James Hall ha proposto un interessante elemento alle parallele pari (E, 0,5).

NUOVI ELEMENTI GINNASTICA ARTISTICA

HALL

James Hall (Gran Bretagna), parallele pari, 5/4 salto straddled with ½ turn to upper arms, valore E (0,5)

MOORE

Jesse Moore (Australia), cavallo con maniglie, Bertoncelj to Busnari, valore G (0,7)

MORDENTI

Celeste Mordenti (Lussemburgo), trave, tucket double twist dismount, valore C (0,3)

OLFATI

Mahdi Olfati (Iran), volteggio, Yurchenko and salto backward tucked with 1/1 turn, valore 5,6

PRAT

Maiana Prat (Francia), corpo libero, Split ring leap with 360 degree turn, valore E (0,5)