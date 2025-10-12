Florian Vermeersch vince i Mondiali Gravel, già secondo nella Roubaix di Colbrelli. Pidcock in affanno

Florian Vermeersch ha vinto i Mondiali Gravel, rendendosi protagonista di una strepitosa azione da lontano sull’esigente percorso di 181 km tra Beek e Maastricht (su strade bianche, come prevede questa disciplina sempre più apprezzata). Il belga ha attaccato quando mancavano 125 chilometri al traguardo, portandosi dietro il connazionale Floris van Tricht e l’olandese Frits Biesterbos, a cui si è successivamente aggiunto il tedesco Nils Politt. Il margine nei confronti del gruppo principale è salito a un minuto e mezzo.

Da dietro hanno provato a riemergere lo sloveno Matej Mohoric e lo svizzero Felix Stehli, che si sono portati anche a una trentina di secondi dai battistrada. A 60 chilometri dall’arrivo è partito il britannico Tom Pidcock, l’uomo più atteso della vigilia, che però non ha avuto la capacità di rifarsi sotto e di rendersi davvero pericoloso. Politt ha perso contatto a causa di un problema meccanico, poi sono rimasti soli Vermeersch e Biesterbos.

Veemersch ha firmato l’azione risolutiva nel tratto del bosco, a diciotto chilometri dal traguardo, facendo la differenza sullo strappo di Bronsdalweg (un chilometro all’8% di pendenza media) e involandosi così verso il successo dopo i secondi posti delle ultime due edizioni. Bella soddisfazione per il 26enne, che si è sempre distinto alla Parigi-Roubaix (quinto quest’anno e secondo nel 2021 nella Classica Monumento sul durissimo pavé, quando a imporsi fu il nostro Sonny Colbrelli).

Braccia alzate per un uomo che in carriera ha vinto solo una gara da professionista su strada (il Sels Troph nel 2022). L’olandese Biesterbos ha accusato un ritardo di 40 secondi e ha conquistato la medaglia d’argento, precedendo lo sloveno Mohoric (terzo a 1’23”) e il belga van Tricht (quarto a 1’40”). Soltanto sesto il britannico Pidcok (a 1’41”, alle spalle anche dello svizzero Félix Steheli), settima piazza per l’atteso belga Tim Wellens, mentre l’altro belga Tim Merlier non ha terminato la prova.