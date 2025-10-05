A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Singapore 2025: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Singapore 2025 di F1 si disputerà nel primo pomeriggio europeo di domenica 5 ottobre. La possibilità di gareggiare in notturna riesce quasi ad annullare la differenza di fuso orario con il Vecchio Continente, almeno se si parla di palinsesti nostrani. È proprio una delle ragioni che spinsero a utilizzare l’illuminazione artificiale.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00

Peraltro, la dinamica permette di avere il GP in prima serata nel mercato asiatico. A questo giro, i più penalizzati sono gli spettatori americani (in particolare quelli della West Coast statunitense). Avranno però modo di rifarsi nelle prossime settimane, quando avranno una serie di appuntamenti dalle loro parti!

Sarà la XVI edizione di un appuntamento che, sinora, 13 volte su 15 ha visto primeggiare un pilota scattato dalle prime tre caselle. In altre parole, guardando l’odierna griglia di partenza, ci si può fare un’idea di chi siano i più accreditati per l’affermazione (con il poleman impostosi in 10 occasioni). Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire il GP di Singapore in TV.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 5 ottobre

Ore 16:55 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP SINGAPORE F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Singapore.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Marina Bay. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento asiatico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Singapore, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP SINGAPORE 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 5 ottobre (orari italiani)

Ore 14:00 F1, Gara (62 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).