F1, Pagelle GP Singapore 2025: Russell ai limiti della perfezione, Verstappen e Norris battaglieri, naufragio della Ferrari

PAGELLE GP SINGAPORE F1 2025

George Russell (Mercedes) 10 – Il britannico ha completato il suo week end perfetto a Marina Bay e, dopo la pole-position, è arrivata la vittoria sul circuito cittadino asiatico. Un’affermazione di grande rilievo per gestione dei momenti e lettura delle situazioni. Nessun problema al via e poi un passo significativo per costruirsi un margine di sicurezza nei confronti del resto della compagnia. Semplicemente perfetto.

Max Verstappen (Red Bull) 8 – Non aveva a sua disposizione la macchina migliore del lotto e ha provato a stupire tutti con la strategia. C’era però poco da inventare dopo uno start non come avrebbe voluto. Resta la grande prestazione per quello che la Red Bull può dargli su queste piste ad alto carico aerodinamico.

Lando Norris (McLaren) 7 – Il britannico ha fatto le spalle larghe in partenza e si è fatto sentire nei confronti del compagno di squadra. La lotta iridata c’è e Lando l’ha voluto far capire a Oscar, troppo conservativo al via. Un podio che può essere un segnale in chiave titolo.

Oscar Piastri (McLaren) 5.5 – Troppo passivo l’australiano allo start e gara praticamente finita lì. Nessun sussulto del leader del campionato che, subito il sorpasso a muso duro di Norris, ha più fatto rimostranze via radio, piuttosto che cose in pista. Il quarto posto è stata la logica conseguenza.

Kimi Antonelli (Mercedes) 6.5 – Una quinta posizione di carattere per il bolognese che, infilato da Charles Leclerc al via, ha cercato di ricostruire il tutto ed è stato abile a sfruttare la maggior velocità della sua Mercedes. Una prestazione consistente per Kimi, su di una pista sulla quale non aveva mai gareggiato.

Ferrari 4 – Solita prestazione scialba della Rossa. Il sesto e settimo posto di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton seguono l’andamento di una stagione mediocre e fallimentare allo stesso modo. Macchina senza punti di forza e il risultato è quello che è, non ci si può inventare molto di più…

Fernando Alonso (Aston Martin) 7 – Lotta come un leone l’asturiano, sportellando a destra e a sinistra, per farsi valere. Una prova di grande qualità coincisa con l’ottavo posto, con topica al pit-stop ad affossarlo. Bravo Nando a non arrendersi.

Carlos Sainz (Williams) 7.5 – Dopo la squalifica per l’irregolarità sul DRS sembrava che il GP sarebbe stato di sofferenza e invece il madrileno ha tirato fuori una gara da urlo, conquistando un’insperata zona punti.