F1 oggi in tv, GP USA 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 19 ottobre, andrà in scena il GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Austin, si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 21.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Ci si aspetta un confronto serrato tra l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. Il quattro volte iridato è intenzionato a far saltare il banco, volendosi inserire in maniera convinta nel duello iridato tra i due Papaya. Da capire come e quanto i due alfieri di Woking sapranno tenere a bada le qualità dell’oranje.

In casa Ferrari ci si aspetta un GP complicato, come gli ultimi. La scuderia di Maranello deve fare i conti con una vettura poco performante e a disagio sul layout texano. Una macchina mediocre la SF-25 con cui i piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, devono fare i conti. Bisognerà, come al solito, limitare i danni.

Il GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

