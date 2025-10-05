Dove vedere in tv la F1 oggi, GP Singapore 2025: orario gara, streaming, differita TV8 in chiaro

Oggi, domenica 5 ottobre, andrà in scena il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 14.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00

Sulla pista asiatica riuscire a compiere dei sorpassi sarà un’impresa e lo start, dunque, avrà un’importanza particolare. Dalla pole-position ci sarà la Mercedes del britannico George Russell, a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Vedremo se e quanto soprattutto Max vorrà rischiare per prendersi la vetta e mettere sotto pressione Piastri (leader del campionato).

Per la Ferrari una situazione molto complicata. Il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc inizieranno rispettivamente dalla sesta e settima piazzola. Pensare al podio è davvero complicato, per quanto detto sulla complessità nel recuperare posizioni. A Maranello sperano in una gara “pazza”.

Il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

F1 OGGI IN TV

Domenica 5 ottobre (orario italiano)

14.00 F1, GP Singapore: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.55 in differita su TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 16.55 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 16.55 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 5 ottobre

16.55 F1, GP Singapore: gara – Differita in tv in chiaro.