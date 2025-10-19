F1, George Russell: “Non abbiamo mai avuto il ritmo giusto, il podio era un sogno in questo modo”

George Russell chiude con un opaco sesto posto il suo Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, nel Texas, il pilota del team Mercedes è sembrato lontano anni luce rispetto a quanto visto nell’ultimo appuntamento di Singapore.

Oggi la vittoria è andata a Max Verstappen che ha preceduto Lando Norris per 7.9 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 15.3. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 28.5, quinta per Oscar Piastri a 29.6 mentre in sesta troviamo George Russell a 33.4. Chiude al settimo posto Yuki Tsunoda a 52.7, ottavo Nico Hulkenberg a 57.2, quindi nono Oliver Bearman a 1:04 mentre completa la top10 Fernando Alonso a 1:10.

Al termine della gara sulla pista texana il pilota inglese ha analizzato quanto avvenuto ai microfoni di F1.com: “Non la gara che sognavamo. Come accaduto ieri nella Sprint Race ho capito subito che non avremmo avuto il passo per puntare in alto. Non ho mai trovato il giusto ritmo e chiudere al sesto posto è stata la inevitabile conseguenza. Dopo Singapore sapevamo che avremmo avuto maggiori difficoltà e la pista l’ha confermato. Ora concentrati verso il Messico”.