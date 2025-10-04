F1, George Russell: “Fantastico essere in pole qui, ci aspetta una gara lunga ma la macchina ha potenziale”

Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, alla guida di una Mercedes oggi velocissima, ha stampato in Q3 il crono di 1:29.158, concludendo il giro perfetto con un primo settore spettacolare ed assicurandosi la settima partenza al palo della stagione.

Seconda la Red Bull di Max Verstappen che chiude distante 182 millesimi dalla prima posizione. Terza la McLaren del leader del Mondiale Oscar Piastri che paga 366 millesimi dalla vetta. Quarta posizione per un ottimo Andrea Kimi Antonelli (+0.379) che domani scatterà dalla seconda fila. Quinto un deludente Lando Norris, mai veramente in palla questo weekend a Marina Bay. Male la Ferrari con Hamilton sesto (+0.530) e Leclerc settimo (+0.626).

Ai microfoni di F1 Tv, il poleman ha dichiarato: “Fantastico essere in pole position qui. Ieri era stata una giornata molto impegnativa per vari motivi ma è bello reagire ed ottenere un bel risultato oggi. Ci aspetta una gara lunga e molto sudata domani ma la macchina ha del potenziale. Kimi ha fatto un lavoro eccezionale e abbiamo cominciato ieri pomeriggio a capire cosa poteva fare”

“Singapore non è stata la pista più gentile con me in passato però tante volte è stata colpa mia. Sicuramente non mi lascerò trasportare dalla pole position. È il miglior posto da cui partire, hai un buon vantaggio ma chi mi partirà di fianco (Verstappen) è uno che attacca all’interno”, ha poi concluso il britannico.