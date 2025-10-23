F1, George Russell: “Cerchiamo di dare il massimo ad ogni weekend, ma Austin mi ha deluso”

Un fine settimana che si preannuncia importante per George Russell. Il britannico si auspica di vivere da protagonista il GP del Messico, appuntamento numero venti valido per il Mondiale 2025 di Formula 1, in scena presso l’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico.

Il nativo di King’s Lynn, al momento quarto nella classifica piloti con 256 punti, potrebbe infatti sfruttare le caratteristiche del tracciato che, teoricamente, dovrebbe essere particolarmente congegnale per esaltare proprio le qualità della Mercedes. Questo, ovviamente, soltanto in teoria. Tra poche ore con le prime due sessioni di prove libere la pista comincerà a dare i primi, importanti, responsi.

Intervenuto in occasione del media day, Russell ha svelato le sue sensazioni: “È stata una stagione solida fino a questo momento. Non penso dirò che sono orgoglioso di essere al momento quarto, ma sono orgoglioso che in ogni gara otteniamo il miglior risultato possibile. Lo scorso weekend non l’abbiamo fatto, quindi ho lasciato Austin sentendomi un po’ deluso”.

Russell ha poi terminato: “Lo scorso fine settimana c’erano 20 millesimi tra secondo e quarto, e questa probabilmente è stata la differenza tra essere sul podio o non sul podio. Verstappen? Sta facendo un ottimo lavoro in questo momento, e sembra che abbiano trovato una forma che non hanno mostrato per tutta la stagione, e stanno bene su ogni tipo di circuito. Ma hanno faticato molto qui l’anno scorso. La Ferrari ha vinto qui e la McLaren è stata veloce e noi siamo finiti davanti a Max. Questo fine settimana potrebbe essere decisivo, immagino la McLaren più avanti”.