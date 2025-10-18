F1, Carlos Sainz: “È stata una gara solida, il passo c’è da inizio anno”

Si conclude con la vittoria di Max Verstappen la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese ha sfruttato l’incidente nella prima curva tra le due McLaren per portare a casa gli otto punti previsti dalla gara corta di Austin, accorciando ancora sulla testa del Mondiale.

Il quattro volte campione del mondo ha subito l’attacco di George Russell che però ha dovuto abortire il tentativo di sorpasso a causa di un bloccaggio. Il britannico ha comunque concluso la sua gara al secondo posto, davanti alla Williams di Carlos Sainz. Per lo spagnolo si tratta del secondo podio in stagione dopo quello ottenuto nel Gran Premio dell’Azerbaijan.

Nel post gara, ai microfoni di F1 Tv, l’iberico ha dichiarato: “È stata una gara solida con un passo solido da parte nostra. Le Ferrari dietro erano veloci ma siamo comunque riusciti a tenerle sotto controllo ed abbiamo portato a casa questo terzo posto che è molto positivo. Abbiamo avuto ultimamente un po’ più di fortuna e non ci succedono più alcune cose strane. Il passo c’è sempre stato fin dall’inizio dell’anno. Non ero riuscito mai a dimostrarlo. Ora le cose stanno andando meglio ma io sto facendo tutto quello che stavo facendo prima. Ci manca qualcosa rispetto a coloro che sono davanti ma siamo comunque nella mischia”.