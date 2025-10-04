Europei ciclismo femminile 2025 oggi: orario, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini cerca il colpaccio

Tutto pronto per la prova in linea femminile. Agli Europei di ciclismo su strada, in corso di svolgimento nei dipartimenti di Drôme e Ardèche, si cerca il riscatto dopo un Mondiale in Ruanda deludente. Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con programma, percorso e favorite.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00

PERCORSO EUROPEI CICLISMO FEMMINILE 2025

116,1 chilometri da percorrere, partenza da Privas ed arrivo a Guilherand-Granges. Pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%), poi lungo tratto pianeggiante e ci si sposta verso i due mini circuiti. Côte de Val d’Enfer (1,6 chilometri al 9,7%) e Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%) possono far male nel tratto più importante della gara, poi ancora due volte il Val d’Enfer con l’ultima scalata a meno di 7 dal traguardo.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2025

Sabato 4 ottobre

Prova in linea femminile

Orario partenza: 14.00

Orario d’arrivo previsto: 17.15

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 15.30 (Donne Elite).

Diretta streaming: RaiPlay dalle 15.30 (Donne Elite), DAZN e Discovery Plus dalle 15.00

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITE

In casa Francia la delusione è per l’assenza della beniamina del pubblico e vincitrice del Tour de France Pauline Ferrand-Prévot che sarebbe stata sicuramente la favorita, fermata però da un virus. La più attesa diventa dunque la nostra Elisa Longo Borghini che vuole riscattare un Mondiale da dimenticare e conquistare una maglia continentale che sarebbe un premio alla carriera. Occhio ovviamente ai Paesi Bassi che avranno più carte da giocare (vincono da sei edizioni consecutive), con Demi Vollering capitano. Altre atlete attese la svizzera Marlen Reusser e la polacca Kasia Niewiadoma.