Europei ciclismo 2025 oggi: orario, percorso, favoriti, tv. Pogacar favorito, ma Vingegaard ci crede su un tracciato durissimo

È il giorno più atteso della manifestazione continentale. Agli Europei di ciclismo su strada in Francia va in scena la prova in linea dedicata agli élite uomini, ad una settimana di distanza da quella dei Mondiali in Ruanda. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 11.50

PERCORSO EUROPEI CICLISMO 2025

Partenza da Privas, arrivo a Guilherand-Granges dopo 202,5 chilometri e 3401 metri di dislivello. Si parte subito in salita: pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%). Discesa e poi si andrà verso il primo circuito da percorrere tre volte: protagonista la Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%). Nello stesso circuito anche il muro di Côte de Val d’Enfer: sono 1,6 chilometri al 9,7%. Poi si entra nell’altra parte di tracciato (tre giri): resta la Côte de Val d’Enfer (ultimo scollinamento a sei chilometri dall’arrivo), si aggiunge lo strappo di Montée de Costebelle.

CALENDARIO PROVA IN LINEA ELITE UOMINI EUROPEI CICLISMO

Domenica 5 ottobre

Ore 11.50 Prova in linea elite uomini, partenza – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2

PROGRAMMA PROVA IN LINEA ELITE UOMINI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Si parte dai due uomini più attesi in Africa che non hanno tradito le aspettative conquistando i primi due gradini del podio: Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Lo sloveno è apparso sempre dominante, bissando il titolo iridato e sbaragliando la concorrenza con la solita cavalcata solitaria di 66 chilometri. Il fenomeno di Komenda ha confermato la sua superiorità assoluta. Il belga ha avuto un po’ di sfortuna con problemi alla sella e un doppio cambio di bicicletta proprio nel momento cruciale dell’attacco del rivale, ma ha messo in mostra una super condizione, confermata anche nella cronometro vinta ieri con un distacco impressionante di 43 secondi su Filippo Ganna.

A loro due si aggiunge Jonas Vingegaard: non uno specialista delle corse di un giorno, ma con tanta voglia di mettersi in gioco per testarsi. Il quarto favorito sempre in casa Danimarca può essere Mattias Skjelmose, quarto al Mondiale e su un percorso più agevole alle sue caratteristiche pronto a giocarsela. In casa Italia occhi puntati su Christian Scaroni: sulla carta un gradino (anche due) sotto ai sopracitati, ma con voglia di puntare ad un piazzamento di lusso.