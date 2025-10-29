Dove vedere in tv Sinner-Cerundolo, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming

L’italiano Jannik Sinner tornerà in campo nella giornata di giovedì 30 ottobre nell’ATP Masters 1000 di Parigi: negli ottavi di finale l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 2, giocherà contro l’argentino Francisco Cerundolo.

La sfida sarà la quarta del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court Central, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 19.00: sarà il sesto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con i precedenti che vedono Sinner in vantaggio per 3-2 grazie alla vittoria ottenuta quest’anno a Roma.

L’incontro tra Jannik Sinner e l’argentino Francisco Cerundolo sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP PARIGI 2025

Giovedì 30 ottobre – Court Central

Dalle ore 11.00

Cameron Norrie (Gran Bretagna) – Valentin Vacherot (Monaco, WC)

A seguire

Felix Auger-Aliassime (Canada, 9) – Daniel Altmaier (Germania)

Non prima delle ore 16.00

Taylor Fritz (Stati Uniti, 4) – Corentin Moutet (Francia) o Alexander Bublik (Kazakistan, 13)

Non prima delle ore 19.00

Jannik Sinner (Italia, 2) – Francisco Cerundolo (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP PARIGI 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.