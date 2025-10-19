Dove vedere in tv Scandicci-Firenze oggi, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Oggi domenica 19 ottobre (ore 17.00) si gioca Scandicci-Firenze, incontro valido per la quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Il sempre caldo e sentito toscano sarà protagonista al Pala Big Mat del capoluogo: si affrontano la quarta e la settima forza del campionato, separate in classifica da due punti. Scandicci è reduce dalla brutta sconfitta per 3-0 rimediata sul campo di Cuneo dopo le due affermazioni di inizio stagione, mentre Firenze ha infilato due successi al tie-break contro Macerata e Vallefoglia.

A guidare Firenze saranno soprattutto le attaccanti Jolien Knollema e Vanja Bukilic, mentre Scandicci potrà fare leva sulla bomber Ekaterina Antropova, sulle schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti, sulla palleggiatrice Maja Ognjenovic. Le padrone di casa sono tra le favorite per la conquista dello scudetto e non possono lasciare altri punti per strada dopo lo scivolone di mercoledì sera, mentre le ospiti proveranno a prevalere in una stracittadina dall’enorme peso specifico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Firenze, incontro valido per la quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV, mentre non è prevista la diretta televisiva. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-FIRENZE, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 19 ottobre

Ore 17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA SCANDICCI-FIRENZE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.