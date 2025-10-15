Dove vedere in tv San Giovanni in Marignano-Conegliano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 15 ottobre (ore 20.30) si gioca San Giovanni in Marignano-Conegliano, incontro valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, reduci dai successi ottenuti contro Busto Arsizio (al tie-break) e Cuneo (secco 3-0 casalingo), saranno impegnate sul campo della neopromossa formazione romagnola e partiranno con i favori del pronostico.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, come sempre grandi favorite per la conquista dello scudetto, si trovano al terzo posto in classifica e inseguono le due capolista Scandicci e Novara a un punto di distacco. Le padrone di casa hanno perso le prime due partite giocate nel massimo campionato contro Novara e Bergamo, l’auspicio è quello di mettere in difficoltà la corazzata veneta.

Si giocherà al PalaSport di Cervia (in provincia di Ravenna). A guidare le Pantere saranno la bomber Isabelle Haak, i martelli Gabi e Zhu Ting, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le centrali Sarah Fahr e Marina Lubian (o Cristina Chirichella). Tra le fila delle padrone di casa spiccano Serena Ortolani, Martina Bracchi ed Elizaveta Kochurina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di San Giovanni in Marignano-Conegliano, incontro valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva dell’incontro.

CALENDARIO SAN GIOVANNI IN MARIGNANO-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Mercoledì 15 ottobre

Ore 20.30 Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA SAN GIOVANNI MARIGNANO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.