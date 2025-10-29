Dove vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini esordirà in singolare alle WTA Finals 2025 di Riad, in Arabia Saudita, nella seconda giornata, quella di domenica 2 novembre: nel primo turno del Gruppo Stefanie Graf l’azzurra affronterà la numero 1 della Race, la bielorussa Aryna Sabalenka.

Il match si giocherà sul Center Court e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 13.00 italiane con il doppio tra Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe e Mirra Andreeva/Diana Shnaider, ma inizierà in ogni caso non prima delle ore 15.00 italiane.

Le WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre.

CALENDARIO WTA FINALS 2025

Domenica 2 novembre – Fase a gironi

Center Court

Dalle ore 13.00 italiane – Doppio (Gruppo Liezel Huber)

Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 3)-Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia, 5)

Non prima delle ore 15.00 italiane – Singolare (Gruppo Stefanie Graf)

Jasmine Paolini (Italia, 8) – Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (canali precisi da definire)

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.