Dove vedere in tv Paolini-Kudermetova, WTA Ningbo 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini è pronta ad affrontare la volata finale verso Riad, con il prossimo impegno previsto giovedì 16 ottobre contro Veronika Kudermetova negli ottavi del WTA 500 di Ningbo. Una partita fondamentale per l’azzurra, che in caso di vittoria aggiungerebbe la bellezza di 107 punti al suo ranking facendo un importante passo avanti in ottica qualificazione alle WTA Finals 2025.

La giocatrice toscana, esentata dal primo turno con un bye grazie al suo status di seconda testa di serie del tabellone, vuole chiudere in bellezza la tournée in Cina dopo il trionfo in BJK Cup ed i buoni risultati raccolti tra Pechino e Wuhan, nel tentativo di consolidare la sua attuale ottava posizione nella Race davanti alla kazaka Elena Rybakina (distante 218 punti) che le permetterebbe di volare alle Finals per il secondo anno di fila.

Jasmine è in svantaggio 2-3 nei precedenti con Kudermetova, ma si è imposta nell’unico scontro diretto andato in scena negli ultimi tre anni battendo la 28enne russa per 6-3 6-7 6-3 nella semifinale di Cincinnati disputata lo scorso 17 agosto. La sorella maggiore di Polina è stata anche top10 in passato, ma attualmente occupa il 31° posto della graduatoria mondiale

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Kudermetova, valevole come ottavo di finale del WTA Ningbo 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e su Sky Sport (canale esatto ancora da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-KUDERMETOVA NINGBO 2025

Giovedì 16 ottobre

Center Court – Inizio alle ore 7.00

M. Kessler vs L. Samsonova

A seguire

Jasmine Paolini vs Veronika Kudermetova

PROGRAMMA PAOLINI-KUDERMETOVA NINGBO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro) e Sky Sport (palinsesto ancora da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.