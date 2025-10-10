Dove vedere in tv Paolini-Gauff, WTA Wuhan 2025: orario semifinale, programma, streaming

Jasmine Paolini non vuole fermarsi e, dopo aver sconfitto nell’ordine Yue Yuan, Clara Tauson e la n.2 al mondo Iga Swiatek, affronterà Coco Gauff nella mattinata italiana di sabato 11 ottobre in occasione della prima semifinale del WTA 1000 di Wuhan 2025. A confronto la numero 8 e la numero 3 del ranking, che scenderanno in campo non prima delle ore 11.00 (al termine di un doppio).

La 29enne toscana ha tutte le carte in regola per raggiungere l’ultimo atto, potendo contare su un bilancio favorevole (3-2) negli scontri diretti con Gauff e soprattutto cavalcando una striscia di tre successi consecutivi in stagione: 6-4 6-3 nei quarti a Stoccarda e 6-4 6-2 in finale a Roma sulla terra, ma anche in rimonta 2-6 6-4 6-3 a Cincinnati sul cemento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Gauff, prima semifinale del WTA Wuhan 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-GAUFF WUHAN 2025

Sabato 11 ottobre

Center Court – Inizio alle ore 9.00

Hunter/Siniakova vs Mihalikova/Nicholls

A seguire, ma non prima delle 11.00

Jasmine Paolini vs Coco Gauff

PROGRAMMA PAOLINI-GAUFF WUHAN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.