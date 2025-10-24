Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Sabato 25 ottobre (ore 20.30) si giocherà Novara-Conegliano, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Si tratta di uno scontro diretto al vertice: al PalaIgor si affronteranno infatti le due capolista del campionato, appaiate a quota undici punti dopo aver disputato quattro incontri. Le Pantere sono reduci dalla sconfitta subita contro Milano nel match valido per la Supercoppa Italiana e dall’affermazione contro Monviso, mentre le Zanzare hanno prevalso contro Bergamo al tie-break.

Chi riuscirà ad avere la meglio balzerà in solitaria al comando della classifica generale. Si preannuncia un testa a testa palpitante, le Campionesse d’Italia partiranno con i favori del pronostico, ma potrebbero essere sorprese dalle padrone di casa, come era successo nei playoff della passata stagione (salvo poi chiudere la serie in proprio favore).

Daniele Santarelli potrà contare sulla bomber Isabelle Haak, sui martelli Gabi e Sillah (o Nika Daalderop), sul libero Monica De Gennaro, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz, sulle centrali Sarah Fahr e Marina Lubian (o Cristina Chirichella). Tra le fila del sestetto guidato da coach Lorenzo Bernardi spiccano invece e attaccanti Britt Herbots, Lina Alsmeier e Mayu Ishikawa, la centrale Sara Bonifacio e la regista Carlotta Cambi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Conegliano, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-CONEGLIANO, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Sabato 25 ottobre

Ore 20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA NOVARA-CONEGLIANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.