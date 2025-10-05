Dove vedere in tv Musetti-Darderi, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si affronteranno nell’incontro di terzo turno al Masters 1000 di Shanghai. Il derby italiano andrà in scena nella giornata di lunedì 6 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 06.30 sul Grandstand 2: le danze saranno aperte dal confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’olandese Jesper De Jong, poi si giocherà la sfida tra il canadese Denis Shapovalov e il ceco Jiri Lehecka, a seguire toccherà ai due azzurri.

Musetti si è rimesso in sesto dopo la sconfitta rimediata ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino contro lo statunitense Learner Tien, dove pagò a caro prezzo un fastidio al gluteo. Il toscano ha regolato l’argentino Francisco Comesana al debutto sul cemento della metropoli cinese e ora incrocerà il connazionale, che all’esordio ha travolto in due set il padrone di casa Bu Yunchaokete. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da giocare contro il vincente di De Jong-Auger Aliassime.

I due 23enni si sono affrontati una volta in carriera sul circuito maggiore: Musetti, attuale numero 9 del mondo, ebbe la meglio contro il numero 29 del ranking ATP in occasione del secondo turno a Wimbledon 2024 con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-7(5), 6-4, 6-4. Lo scorso anno ebbe luogo anche la semifinale del Challenger di Torino, dove fu sempre il toscano a imporsi con il riscontro di 7-5, 7-6(8).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Darderi, terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito in prossimità dell’evento; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA port. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-DARDERI, ATP SHANGHAI

Lunedì 6 ottobre

Terzo match dalle ore 06.30 Lorenzo Musetti vs Luciano Darderi

In precedenza, a partire dalle ore 06.30 sul Grandstand 2, si giocheranno nell’ordine: Auger Aliassime-De Jong, Shapovalov-Lehecka. Al termine toccherà ai tennisti italiani.

PROGRAMMA MUSETTI-DARDERI: COME VEEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in prossimità dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.