Dove vedere in tv Musetti-Auger-Aliassime, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming

Domani, non prima delle 12.30 italiane (le 18.30 locali), Lorenzo Musetti affronterà Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento asiatico, il toscano va a caccia del pass per i quarti e soprattutto di punti importanti per la qualificazione alle ATP Finals, il suo grande obiettivo di quest’annata.

Dopo aver sconfitto all’esordio l’argentino Francisco Comesana e battuto nel derby Luciano Darderi senza perdere set, l’azzurro è chiamato a un confronto molto complicato. Auger-Aliassime è in grande forma e, sulla scia dell’ottimo risultato agli US Open, si presenta come uno dei tennisti più in condizione in questo momento.

Musetti, nello stesso tempo, sta esprimendo un ottimo tennis e sembra che la sua affinità con il cemento outdoor sia migliore rispetto al passato. Lorenzo farà affidamento su questo e su quello che hanno detto gli ultimi due scontri diretti. Il classe 2002 del Bel Paese si è imposto nella finale per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nel terzo turno del Masters1000 su Miami. Quest’ultimo risultato, per la superficie e le condizioni di grande umidità, possono essere in relazione con quelle di Shanghai.

La partita tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, valida per gli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai, andrà in scena domani non prima delle 12.30 (18.30 locali). La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Sky Sport, da definire (Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Mix (211)); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-AUGER ALIASSIME ATP SHANGHAI 2025

Mercoledì 8 ottobre

STADIUM COURT – Inizio alle 06.30 italiane

A. Rinderknech vs J. Lehecka

A seguire

N. Borges vs A. de Minaur

Non prima delle 12.30 italiane

F. Auger-Aliassime vs L. Musetti

A seguire

L. Tien vs D. Medvedev

PROGRAMMA MUSETTI-AUGER ALIASSIME ATP SHANGHAI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) da definire

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport