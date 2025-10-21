Dove vedere in tv Monviso-Conegliano, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Mercoledì 22 ottobre (ore 20.00) si giocherà Monviso-Conegliano, incontro valido per la tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo la sconfitta rimediata contro Milano nel match che metteva in palio la Supercoppa Italiana, le Campionesse d’Europa torneranno in campo per disputare questo incontro, anticipato di un paio di mesi rispetto alla sua programmazione originaria perché a dicembre le Pantere saranno impegnate con il Mondiale per Club.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, come sempre grandi favorite per la conquista dello scudetto, si trovano al secondo posto in classifica e inseguono la capolista Novara con un distacco di tre punti: vincendo in trasferta opererebbero l’aggancio in vetta a parità di incontri disputata (la corazzata veneta deve recuperare il match contro Milano rinviato a causa della Supercoppa). Le padrone di casa hanno perso tre delle prime quattro partite e occupano il terzultimo posto, l’obiettivo è quello di invertire la rotta.

Si giocherà al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte (in provincia di Torino). A guidare le Pantere saranno la bomber Isabelle Haak, i martelli Gabi e Sillah (o Daalderop), il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le centrali Sarah Fahr e Marina Lubian (o Cristina Chirichella). Tra le fila delle padrone di casa spiccano le attaccanti Adhu Malual e Anna Davyskiba, senza dimenticarsi di Sofia D’Odorico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Monviso-Conegliano, incontro valido per la t3ma giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva dell’incontro.

CALENDARIO MONVISO-CONEGLIANO VOLLEY

Mercoledì 22 ottobre

Ore 20.00 Wash4green Monviso Volley vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA MONVISO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.