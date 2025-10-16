Dove vedere in tv l’Italia ai Mondiali di ginnastica artistica 2025: orari esatti, programma, streaming

L’Italia sarà tra le protagoniste a Jakarta (Indonesia), dove dal 19 al 25 ottobre andranno in scena i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La rassegna iridata in anno post-olimpico sarà riservata esclusivamente agli individualisti e non sarà prevista la gara a squadre, ogni Nazione potrà schierare quattro donne e sei uomini.

Il DT Enrico Casella ha selezionato Asia D’Amato (al grande ritorno ai Mondiali dopo quattro anni) e le esordienti Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Chiara Barzasi. Il DT Giuseppe Cocciaro ha invece convocato Yumin Abbadini, Gabriele Targhetta, Edoardo De Rosa, Carlo Macchini, Thomas Grasso, Tommaso Brugnami.

Le azzurre scenderanno in pedana nella giornata di martedì 21 ottobre, saranno impegnate nella quinta suddivisione in programma dalle ore 06.30 alle ore 07.45. Gli azzurri, invece, saranno impegnati domenica 19 ottobre nella terza suddivisione, prevista dalle ore 09.15 alle ore 10.55.

Nei giorni successivi saranno previste le varie finali: mercoledì 22 ottobre l’all-around maschile (sicuramente senza italiani), giovedì 23 ottobre l’all-around femminile, venerdì 24 e sabato 25 le finali di specialità. Le qualificazioni saranno trasmesse in diretta streaming su Eurovision Sport, le finali potranno essere seguite in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, OA Sport proporrà la diretta live testuale per l’intera durata dell’evento.

CALENDARIO ITALIA AI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA

Domenica 19 ottobre

09.15-10.55 Qualificazioni maschili

Martedì 21 ottobre

06.30-07.45 Qualificazioni femminili

Giovedì 23 ottobre

13.30 Eventuale finale all-around femminile

Venerdì 24 ottobre

09.00 Eventuali finali di specialità

Sabato 25 ottobre

09.00 Eventuali finali di specialità

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: qualificazioni su Eurovision Sport; finali su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport per l’intera competizione.