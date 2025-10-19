Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Spagna 2025: orari 19 ottobre, programma, streaming

Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega daranno vita quest’oggi all’ultimo capitolo della sfida per il titolo nel Mondiale Superbike 2025 in occasione della Superpole Race e di gara-2 del Gran Premio di Spagna. A Jerez de la Frontera si chiude ufficialmente il campionato riservato alle derivate di serie dopo dodici tappe (di cui la prima in Australia e tutte le altre in Europa) spalmate su otto mesi.

Razgatlioglu ha un margine piuttosto rassicurante di 34 punti in classifica generale su Bulega quando restano ancora a disposizione un massimo di 37 punti nelle due manche della domenica, infatti gli basterà racimolare in tutto tre punticini (un 7° posto nella Superpole Race sarebbe già sufficiente) per confermarsi sul trono iridato alla seconda stagione con BMW e sbarcare in MotoGP dopo aver ottenuto il terzo titolo mondiale della carriera.

La Superpole Race e gara-2 della Superbike a Jerez verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere in chiaro entrambe le manche in differita dalle 15.25. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP SPAGNA SUPERBIKE OGGI

Domenica 19 ottobre

Ore 11.00 Superpole Race a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP SPAGNA SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la Superpole Race e gara-2 a partire dalle ore 15.25.