Dove vedere in tv la Finale all-around femminile, Mondiali ginnastica artistica 2025: orario esatto, programma, streaming, partecipanti

La finale del concorso generale individuale femminile dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica si disputerà giovedì 23 ottobre alle ore 13.30 italiane. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) verrà incoronata la nuova Reginetta della Polvere di Magnesio: chi risulterà l’atleta più completa, capace di confezionare la migliore somma delle quattro specialità? Il turno di qualificazione ha fornito le prime indicazioni e ha promosso le migliori ventiquattro donne all’atto conclusivo.

La russa Angelina Melnikova si presenterà all’appuntamento con il miglior accredito e spera di replicare il trionfo di quattro anni fa, tornando sul gradino più alto del podio al suo rientro internazionale dopo l’esclusione forzata. La venticinquenne dovrà fare i conti con l’algerina Kaylia Nemour, formidabile Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche e potenzialmente in grado di far saltare il campo sul giro completo se dovesse confezionare la prova impeccabile anche sugli altri attrezzi.

Il secondo punteggio del turno preliminare è in favore della giapponese Aiko Sugihara, ma la sua consistenza in una gara così importante è tutta da verificare. Nella mischia ci saranno anche la cinese Qingying Zhang, l’altra russa Liudmila Roshchina, le statunitensi Dulcy Caylor e Leanne Wong. L’Italia sarà rappresentata da Asia D’Amato, che in qualifica si è fermata al 13mo posto a causa di qualche errore di troppo: la 22enne genovese, al suo rientro iridato dopo quattro anni, riuscirà a recuperare le posizioni e a meritarsi un risultato di lusso?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, la lista delle qualificate della finale del concorso generale individuale femminile (all-around) dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su RaiPlay, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Jakarta sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE ALL-AROUND FEMMINILE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Giovedì 23 ottobre

Ore 13.30 Concorso generale individuale femminile (all-around), finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA FINALE ALL-AROUND MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PARTECIPANTI FINALE ALL-AROUND

1. Angelina Melnikova (Atleta Individuale Neutrale) 54.566

2. Aiko Sugihara (Giappone) 54.099

3. Kaylia Nemour (Algeria) 53.865

4. Qingying Zhang (Cina) 53.699

5. Dulcy Caylor (USA) 52.765

6. Karina Schoenmaier (Germania) 52.131

7. Liudmila Roshchina (Atleta Individuale Neutrale) 52.065

8. Rina Kishi (Giappone) 51.965

9. Leanne Wong (USA) 51.865

10. Alba Petisco (Spagna) 51.665

11. Ruby Evans (Gran Bretagna) 51.599

12. Abigail Martin (Gran Bretagna) 51.532

13. Asia D’Amato (Italia) 51.498

14. Naomi Visser (Paesi Bassi) 51.066

15. Lena Bickel (Svizzera) 50.899

16. Kaia Tanskanen (Finlandia) 50.866

17. Silja Stoehr (Germania) 550.731

18. Laia Font (Spagna) 50.665

19. Breanna Scott (Australia) 50.665

20. Zoja Szekely (Ungheria) 50.632

21. Greta Mayer (Ungheria) 50.632

23. Natalia Escalera (Messico) 50.532

24. Sona Artamonova (Cechia) 50.531

25. Lucija Hribar (Slovenia) 50.498