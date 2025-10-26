Dove vedere in tv la A1 di volley oggi: orari partite 26 ottobre, programma, streaming

La quinta giornata della Serie A1 si completa domenica 26 ottobre con quattro sfide che intrecciano ambizioni, riscatto e necessità di continuità. Dopo i tre anticipi del sabato, sarà un pomeriggio intenso, con punti pesanti in palio tanto nelle zone alte quanto in quelle calde della classifica. Al Palasport di Cervia, la Omag-Mt San Giovanni in Marignano torna in campo ancora a caccia dei primi punti stagionali contro la Savino Del Bene Scandicci, una delle tre prime della classe (seppure con una partita in più rispetto a Novara) con 11 punti. La squadra romagnola, fanalino di coda, ha mostrato buoni tratti di gioco nella sconfitta contro Vallefoglia, ma fatica a mantenere costanza nei finali di set. Scandicci, invece, arriva carica dopo il convincente 3-0 su Milano nel recupero infrasettimanale: un successo costruito su un muro solido e su un attacco fluido, con percentuali offensive di rilievo e una distribuzione ben bilanciata di Ognjenovic. Le toscane cercano ora conferme per restare agganciate al vertice, con l’obiettivo di chiudere la settimana con un doppio sorriso.

Sfida delicata anche all’E-Work Arena di Busto Arsizio, dove l’Eurotek Laica Uyba ospita la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Le lombarde, penultime con 3 punti, hanno bisogno di invertire la rotta dopo un avvio difficile segnato da troppi alti e bassi. Contro Chieri, nell’ultima uscita, la squadra ha mostrato sprazzi di equilibrio ma anche una certa fragilità in ricezione. Vallefoglia, dal canto suo, è reduce dal 3-0 inflitto a San Giovanni e ha ritrovato fiducia nel proprio sistema offensivo. Le marchigiane, settime con 6 punti, puntano sulla continuità del servizio e sull’efficacia in contrattacco per consolidare la propria posizione in zona playoff.

Alle 17.00, al Pala BigMat di Firenze, il Bisonte riceve la Wash4green Monviso Volley in una partita che mette in palio punti pesanti per la tranquillità. Firenze, ottava con 5 punti, ha vissuto un avvio di stagione fatto di luci e ombre, alternando buone prestazioni a cali improvvisi. Monviso, in fondo alla graduatoria con 3 punti, arriva dalla netta sconfitta interna contro Conegliano, dove la differenza tecnica è stata evidente ma non mancano segnali di crescita. Il gruppo piemontese cerca ora un riscatto immediato contro un’avversaria più alla portata, in una gara che potrebbe valere molto anche sul piano psicologico.

Chiude il programma la sfida dell’Opiquad Arena di Monza, dove la Numia Vero Volley Milano attende la Cbf Balducci Hr Macerata. Le lombarde, seste in classifica con 7 punti, devono dimenticare la sconfitta in tre set contro Scandicci e ritrovare la propria identità di gioco, basata su servizio aggressivo e magari affidandosi alla stella Paola Egonu, decisiva nella Supercoppa vinta una settimana fa. Macerata, decima con 5 punti, è invece reduce dal successo su Perugia e si presenta con il morale alto: la squadra marchigiana ha mostrato solidità a muro e buona gestione nei momenti chiave. Sarà un test interessante per entrambe, tra chi punta a restare in scia alle prime e chi vuole consolidare la propria permanenza nella categoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda parte della quinta giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 26 ottobre

Ore 15.00 Omag-MT San Giovanni in Marignano vs Savino del Bene Scandicci – Diretta Tv su Raisport Hd, streaming su VBTV e Rai Play

Ore 17.00 Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 Vero Volley Milano vs PCBF Balducci HR Macerata – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 17.00 Il Bisonte Firenze vs Wash4Green Monviso – Diretta streaming su VBTV e DAZN