Dove vedere in tv la A1 di volley oggi: orari partite 25 ottobre, programma, streaming

La quinta giornata della Serie A1 Tigotà si apre sabato 25 ottobre con tre anticipi che promettono spettacolo, equilibrio e qualche primo verdetto importante per la classifica. Oggi si gioca solo in Piemonte con le padrone di casa di Cuneo, Chieri e Novara protagoniste di un inizio di stagione solido e in crescita. Appuntamento di lusso di lusso al Pala Igor di Novara, dove la Igor Gorgonzola riceve la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano nel big match tra le due capolista, entrambe a quota 11 punti (venete con una partita in più). Le piemontesi arrivano da una vittoria sofferta ma preziosa al tie-break su Bergamo, che ha confermato la loro capacità di reagire nei momenti difficili e la profondità di un organico che può ruotare mantenendo alta la qualità. Conegliano, invece, ha travolto Monviso nel recupero della tredicesima giornata, iriscattando la sconfitta nella finale di Supercoppa di sabato scorso. La sfida promette un livello tecnico altissimo: da una parte la potenza e l’efficienza del sistema veneto, dall’altra l’organizzazione e la compattezza di una Novara che vuole misurarsi da pari a pari con la corazzata di Santarelli.

A inaugurare il turno sarà la sfida del Palazzo dello Sport di Cuneo tra la Honda Cuneo Granda Volley e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Le piemontesi, quinte in classifica con 8 punti, cercano continuità dopo la convincente vittoria nel derby esterno contro Monviso, un 3-1 costruito su un muro ordinato e una regia capace di valorizzare tutte le attaccanti. L’equilibrio tra i reparti e la buona efficacia in battuta hanno rappresentato i punti di forza di una squadra in crescita, che davanti al proprio pubblico vuole confermarsi. Di fronte ci sarà una Perugia che deve reagire dopo il passo falso di Macerata: la formazione umbra, attualmente undicesima con 4 punti, ha mostrato buone trame offensive ma anche qualche discontinuità nei finali di set e in ricezione. Servirà una prestazione più pulita al servizio e maggiore lucidità nelle fasi di ricostruzione per tentare il colpo esterno.

Alle 20.30 il Palafenera di Chieri ospiterà invece la sfida tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Bergamo, confronto che si preannuncia interessante per valori tecnici e momento delle due squadre. Le piemontesi, reduci dal 3-0 su Busto Arsizio, hanno confermato l’ottimo equilibrio di squadra, con una distribuzione varia e percentuali offensive in crescita. Chieri è quarta in classifica con 8 punti e può contare su una solidità difensiva che finora ha fatto la differenza. Bergamo, nona con 5 punti, arriva dalla sconfitta al tie-break contro Novara, ma con segnali incoraggianti: la formazione lombarda ha giocato con coraggio, tenendo testa a una big grazie a un muro attento e a una buona intensità nelle fasi decisive.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima parte della quinta giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Sabato 25 ottobre

Ore 19.30 Honda Cuneo Granda Volley vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 20.30 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv Raisport Hd e streaming su VBTV e Rai Play