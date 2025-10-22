Dove vedere in tv Italia-Giappone, amichevole calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Venerdì 24 ottobre la Nazionale italiana di calcio femminile torna in azione. Dopo il brillante percorso negli Europei in Svizzera dove le azzurre si sono spinte fino alle semifinali, andando vicinissime alla qualificazione per l’atto conclusivo, ritroveremo la squadra allenata da Andrea Soncin per una serie di amichevoli utili per sondarne la forza, funzionali al processo di crescita della compagine tricolore.

A Como ci sarà il confronto (ore 18.15) contro il Giappone in una partita in cui Soncin si aspetta di avere i miglioramenti che hanno caratterizzato la propria gestione. Una squadra che ha saputo accrescere le proprie certezze, mettendo in mostra doti tecniche e caratteriali importanti. Il test contro le nipponiche sarà probante, essendo la formazione asiatica molto dotata nel palleggio.

Ci si vuol mettere alla prova, quindi, anche per avere piena coscienza di sé in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Un percorso che avrà inizio a febbraio e in cui le nostre portacolori vorranno essere pronte. La sfida contro una squadra extra europea è un modo per abituarsi a stili di gioco diversi rispetto a quelli fronteggiati negli ultimi due anni.

La sfida amichevole tra la Nazionale italiana di calcio femminile e il Giappone andrà in scena venerdì 24 ottobre (ore 18.15) a Como. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-GIAPPONE CALCIO FEMMINILE

Venerdì 24 ottobre

Ore 18.15 Italia vs Giappone a Como – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport