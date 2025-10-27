Dove vedere in tv Italia-Brasile, amichevole calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Domani, martedì 28 ottobre, la Nazionale italiana di calcio femminile sarà impegnata nella seconda amichevole in pochi giorni. Dopo il pari (1-1) nella sfida di Como contro il Giappone, la formazione allenata da Andrea Soncin sfiderà il Brasile all’Ennio Tardini di Parma (ore 18.15, diretta tv su Rai 2 HD).

Ci si vuol mettere alla prova per avere piena coscienza di sé in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Un percorso che avrà inizio a febbraio e in cui le nostre portacolori vorranno essere pronte. La sfida contro una squadra extra europea è un modo per abituarsi a stili di gioco diversi rispetto a quelli fronteggiati negli ultimi due anni. Fase finale della rassegna iridata che si disputerà proprio in terra brasiliana.

“Sono soddisfatto perché stasera abbiamo ricevuto tante risposte positive – ha dichiarato il CT a fine gara contro le nipponiche – molte ragazze erano alla prima esperienza e hanno ben figurato contro una squadra di alto livello. Siamo andate un po’ a fasi alterne, ma ci siamo difese bene e sono felice perché la rosa si sta allargando molto. Tra quattro giorni ci aspetta un match totalmente diverso e avremo l’occasione di vedere all’opera calciatrici che oggi hanno riposato“.

La sfida amichevole tra la Nazionale italiana di calcio femminile e il Brasile andrà in scena domani, martedì 28 ottobre (ore 18.15) a Parma.

ITALIA-BRASILE CALCIO FEMMINILE

Martedì 28 ottobre

Ore 18.15 Italia vs Brasile allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma – Diretta tv su Rai 2 HD

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport