Dove vedere in tv Conegliano-Chieri, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Mercoledì 29 ottobre (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Chieri, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver perso contro Milano nel match che assegnava la Supercoppa Italiana, le Campionesse d’Europa si sono riscattate infliggendo un sonoro 3-0 a Monviso e poi travolgendo Novara nel big match di sabato sera, meritandosi così il primo posto solitario in testa alla classifica generale. Le Pantere inseguiranno la sesta vittoria consecutiva in campionato, sostenuti dal pubblico del PalaVerde di Treviso.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli puntano a conservare la loro imbattibilità in Serie A1 e partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente alla compagine piemontese, che ha recentemente battuto Milano al tie-break e che occupa il terzo posto in graduatoria, a tre lunghezze di distacco dalla corazzata veneta.

A guidare le Pantere saranno la bomber Isabelle Haak, i martelli Gabi e Sillah (o Daalderop), il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le centrali Sarah Fahr e Marina Lubian (o Cristina Chirichella). Tra le fila di Chieri spiccano le attaccanti Anett Németh, Stella Nervini, Anna Gray.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Chieri, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva dell’incontro.

CALENDARIO CONEGLIANO-CHIERI VOLLEY

Mercoledì 29 ottobre

Ore 20.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA CONEGLIANO-CHIERI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.