Dove vedere in tv Berrettini-Norrie, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming

Giovedì 23 ottobre si completeranno gli ottavi di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria: tornerà in campo l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà il britannico Cameron Norrie.

Il match sarà il primo sul Center Court e si giocherà a partire dalle ore 12.00. Nei due precedenti sul circuito maggiore l’azzurro si è sempre imposto: il più datato risale al 2021, quando Berrettini si impose in finale al Queen’s Club di Londra, il più recente è andato in scena ad inizio 2025, quando il romano vinse in quattro set al primo turno degli Australian Open.

La sfida tra Matteo Berrettini ed il britannico Cameron Norrie sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP VIENNA 2025

Giovedì 23 ottobre – Center Court

Dalle ore 12.00

Matteo Berrettini (Italia)-Cameron Norrie (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP VIENNA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.