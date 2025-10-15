Dove vedere in tv Berrettini-Humbert, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming

Matteo Berrettini affronterà il francese Ugo Humbert agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma. Il tennista italiano, che all’esordio sul cemento della capitale svedese ha avuto la meglio nel derby con Giulio Zeppieri, si troverà di fronte un ostacolo di elevata qualità tecnica: si preannuncia una partita ostica ed esigente, che ci dirà davvero molto sul reale stato di forma del romano. Se dovesse riuscire a prevalere contro la testa di serie numero 4 del tabellone, allora i segnali sarebbero decisamente promettenti.

Il 29enne, numero 61 del ranking ATP, incrocerà la racchetta con il 27enne, numero 25 del mondo. Il ribattezzato The Hammer ha vinto i tre precedenti: secondo turno degli US Open nel 2020 (6-4, 6-4, 7-6), fase a gironi dell’ATP Cup nel 2022 (6-4, 7-6) e primo turno degli US Open nel 2023 (6-4, 6-2, 6-2). Due incroci nello stesso Slam e uno in un torneo per Nazionali in favore del finalista di Wimbledon 2021, chiamato a fronteggiare il mancino transalpino, reduce dai ko ai sedicesimi di finale tra Tokyo e Shanghai.

L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, sarà il terzo incontro della giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00: ad aprire il programma sarà il doppio tra Goransson/Withrow e Doubia-Reboul e a seguire, non prima delle ore 14.00, si disputerà il match tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il serbo Miomir Kecmanovic. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente di Sonego-Kovacevic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Humbert, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito in prossimità dell’evento; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-HUMBERT, ATP STOCCOLMA

Giovedì 16 ottobre

Terzo match dalle ore 12.00 Matteo Berrettini vs Ugo Humbert

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocano nell’ordine: Goransson/Withrow-Doubia-Reboul, Etcheverry-Kecmanovic (non prima delle ore 14.00). Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-HUMBERT: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in prossimità dell’evento

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.