Dove vedere in tv gli Europei di ciclismo 2025 oggi: orari 5 ottobre, programma, streaming, italiani in gara

Si chiude con i fuochi d’artificio. Gli Europei 2025 di ciclismo, manifestazione che si è svolta in Francia nel dipartimento della Drome Ardèche, si concludono con l’evento più atteso, la corsa in linea riservata alla categoria élite maschile. Tutto pronto per una gara che sembra promettere scintille.

I titani del ciclismo internazionale sono pronti a fronteggiarsi in un nuovo epico scontro nella Privas-Guilherand-Granges di 202,5 km. Se a Kigali Tadej Pogacar ha dominato la scena con sessantasei chilometri di fuga solitaria e Remco Evenepoel si è prodigato in un disperato tentativo di inseguimento nonostante i ripetuti problemi meccanici, a rendere ancora più entusiasmante la sfida odierna sarà la presenza di Jonas Vingegaard.

L’Italia, consapevole delle difficoltà proposte da un tracciato impegnativo e da una corsa nella quale i big del panorama internazionale difficilmente concederanno spazio agli avversari, punta su una formazione composta da cinque elementi: Alberto Bettiol, Marco Frigo, Gianmarco Garofoli, Diego Ulissi e Christian Scaroni.

La Rai trasmetterà la gara su Rai 2 dalle 14:00 e su Rai Sport +HD dalle 12:00 alle 14:00. In streaming sarà possibile seguire la manifestazione su Rai Play, Eurosport 1 dalle 15:00 alle 17:20, Discovery Plus e Dazn.

Domenica 5 ottobre

Ore 11:50 Prova in linea Elite uomini – Diretta tv su RaiSport e su Rai2

Prova in linea Elite uomini: Alberto Bettiol, Marco Frigo, Gianmarco Garofoli, Diego Ulissi e Christian Scaroni

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle ore 12:00 alle 14:00 e su Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 (dalle 15:00 alle 17:20), Discovery+, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport