Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari sabato 4 ottobre , programma, streaming, italiani in gara

Gli Europei di ciclismo 2025 sono pronti a vivere la loro quarta e penultima giornata di gare. Nella località francese di Drome-Ardeche, scelta quest’anno per ospitare la rassegna continentale, saranno oggi assegnati altri due titoli europei, in attesa della giornata finale. Si comincerà alle 9 di mattina con la prova in linea Uomini Under 23 e si terminerà alle 14 con l’attesa gara Donne Elite.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 14.00

L’Italia sta disputando una grandissima rassegna, con già sei medaglie conquistate (un oro, quattro argenti ed un bronzo). L’ultima soddisfazione azzurra è arrivata con l’argento di Roberto Capello tra gli juniores. Le carte da giocare non sono finite qui perché il Bel Paese schiera oggi nella prova Under 23 il campione del mondo Lorenzo Mark Finn, alla ricerca della prima affermazione europea.

Il 18enne deve condurre una gara attenta ed ordinata, cercando di alzare il ritmo nel momento giusto per imporsi. Per la prova Donne Elite, gli occhi saranno invece puntati su Elisa Longo Borghini, reduce da un Mondiale non brillante. Le grandi favorite sono altre, ma l’azzurra vuole riscattare la delusione di una settimana fa conquistando una maglia continentale che sarebbe un premio alla carriera.

Solo la gara Elite Donne sarà coperta interamente da Rai 2, con la copertura streaming di Rai Play. Le prove saranno inoltre visibili in streaming per gli abbonati su DAZN e Discovery Plus. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della prova in linea femminile.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2025 OGGI

Sabato 4 ottobre – Prove in linea

Ore 9.00 Under 23 Uomini – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 14.00 Elite Donne – Diretta tv su Rai2 dalle 15.30

ITALIANI IN GARA

Prova in linea Under 23 Uomini – Lorenzo Mark Finn, Filippo Agostinacchio, Simone Gualdi, Enea Sambinello

Prove in linea Elite Donne – Elisa Longo Borghini, Eleonora Camilla Gasparrini, Erica Magnaldi, Barbara Malcotti, Soraya Paladin, Silvia Persico

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 15.30 (Donne Elite). La gara maschile U23 non avrà copertura tv/streaming

Diretta streaming: RaiPlay dalle 15.30 (Donne Elite), DAZN e Discovery Plus dalle 15.00

Diretta Live testuale: OA Sport