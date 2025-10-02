Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 2 ottobre, programma, streaming, azzurri in gara

Gli Europei di ciclismo 2025, manifestazione che quest’anno si svolge in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche, continuano a ritmo serrato con la seconda giornata di gare. L’auspicio è quello di rimpinguare il medagliere dopo lo splendido oro di Federica Venturelli nella cronometro Under 23 e l’argento di Filippo Ganna nell’élite maschile. In programma le staffette miste juniores ed élite.

LA DIRETTA LIVE DEL TEAM RELAY DI CICLISMO DALLE 14.30

Ad aprire la giornata, la partenza della prima squadra è prevista alle 11:00, sarà la prova riservata alla categoria juniores, Étoile-sur-Rhône-Étoile-sur-Rhône di 40 km. Nel contesto di una gara che vede al via dieci nazioni l’Italia, per alimentare le proprie ambizioni di medaglia, si affida a Riccardo Colombo, Davide Frigo, Ruben Ferrari, Maria Acuti, Matilde Rossingnol e Linda Sanarini.

Ambizioni concrete di medaglia e di titolo continentale nella prova a squadre élite, per la formazione azzurra. Nella gara che inizierà alle 14:30 l’Italia schiererà Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli. Le rivali più accreditate per la conquista della medaglia d’oro sembrano essere la Svizzera, capitanata dal duo Marlene Reusser-Stefan Küng, e la Francia.

La Rai trasmetterà la prova élite in diretta, in chiaro, su Rai Sport HD a partire dalle 14:25. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay e Discovery Plus. OA Sport, inoltre, offrirà la diretta live testuale della prova élite.

PROGRAMMA EUROPEI DI CICLISMO 2025 OGGI

Giovedì 2 ottobre 2025 – Cronostaffetta mista

11.00 U19 2×20 km Étoile-Étoile

14.30 Elite 2×20 km Étoile-Étoile

EUROPEI CICLISMO 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Cronostaffetta mista juniores: Riccardo Colombo, Davide Frigo, Ruben Ferrari, Maria Acuti, Matilde Rossingnol e Linda Sanarini

Cronostaffetta mista élite : Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marci Frigo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (solo staffetta Elite)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport