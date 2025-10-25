Cup of China: dominio USA anche tra le donne con Glenn e Liu, Anna Pezzetta chiude ottava

Brilla la stella di Amber Glenn nella seconda tappa del Grand Prix 2025 di pattinaggio artistico su ghiaccio, la Cup of China, che ha incoronato la statunitense regina del concorso individuale femminile con un totale di 214.78 punti. Glenn nel programma libero ha rimonta la connazionale Alysa Liu, campionessa del mondo in carica e seconda di misura (212.07), terzo posto per la giapponese Rinka Watanabe, con 198.63. In una competizione dal livello altissimo, l’azzurra Anna Pezzetta chiude con un buon ottavo posto e un punteggio complessivo di 178.34, mostrando crescita tecnica e solidità mentale.

Nel programma libero, la statunitense Amber Glenn ha ribaltato la classifica grazie a una prova praticamente impeccabile: salti puliti, esecuzioni precise e grande interpretazione artistica sulle note di un medley emozionante le hanno fruttato 141.74 punti, miglior libero della giornata. Dopo il terzo posto nel corto, la 24enne americana ha così conquistato la vetta finale davanti alla connazionale Alysa Liu, più elegante che esplosiva nel lungo ma comunque autrice di una gara di altissimo livello (137.46).

La lotta per il podio si è decisa per pochi punti: Rinka Watanabe, seconda dopo il corto, non è riuscita a replicare la pulizia dei giorni migliori, ma ha mantenuto la terza piazza per appena 0.75 punti sulla georgiana Anastasiia Gubanova, autrice di un libero ricco di espressione e qualità artistica. Dietro di loro, la coreana Jia Shin (195.43) ha confermato la sua eleganza e maturità interpretativa, mentre le giapponesi Rino Matsuike e Hana Yoshida hanno pagato qualche errore nei salti più complessi.

L’azzurra Anna Pezzetta, nona dopo il corto, ha mostrato determinazione e carattere nella free skate. La 18enne trentina ha ottenuto 116.45 punti nel programma libero, frutto di una prova solida e ben costruita, con buoni livelli negli elementi di transizione e una coreografia espressiva che ha esaltato le sue doti artistiche. Il suo punteggio finale, 178.34, le ha permesso di scalare una posizione e chiudere ottava, migliorando la performance dell’esordio stagionale. Pezzetta, allenata da Alisa Mikonsaari e Angelina Turenko, continua così il suo percorso di crescita nel circuito senior, dimostrando personalità e costanza su una pista che ha visto in gara alcune tra le migliori interpreti mondiali.