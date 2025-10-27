Calcio femminile, secondo test-match per l’Italia di Andrea Soncin: sfida contro il Brasile a Parma

Secondo test-match per la Nazionale italiana di calcio femminile. La squadra allenata da Andrea Soncin, dopo aver pareggiato in amichevole venerdì scorso contro il Giappone (1-1), giocherà domani allo stadio “Ennio Tardini” di Parma contro il Brasile (ore 18.15). Un friendly match importante per capire quale sarà la reazione delle azzurre a una compagine che fa delle abilità tecniche, col pallone tra i piedi, un vanto.

Una prova di verifica per comprendere la consistenza della formazione nostrana dovendo fare a meno delle big Arianna Caruso, Lucia Di Guglielmo e Manuela Giugliano, rimaste a casa perché infortunate. Un’occasione per sondare la consistenza di chi ha giocato meno, prima della tournée negli Stati Uniti (venerdì 28 novembre a Orlando e lunedì 1° dicembre a Fort Lauderdale confronto con gli USA) per giocare contro la selezione più titolata del mondo.

Amichevoli di lusso, come si suol dire, proprio per preparare le ragazze al cammino delle qualificazioni ai Mondiali 2027 (prossimo febbraio), la cui fase finale si terrà proprio in territorio brasiliano. Abituarsi al ritmo di squadre extra europee è lo scopo di questi match e, per le defezioni descritte, Soncin cercherà di capire come le sue giocatrici affronteranno le difficoltà.

Il confronto con le brasiliane (settime nel ranking FIFA) ha proprio questo significato. Chance per giocatrici come Alice Corelli (Roma) e Nadine Nischler (Como) per mettersi in evidenza. Un discorso valido anche per Giada Greggi, a segno nel match contro le giapponesi e maggiormente responsabilizzata nella sua posizione in mezzo al campo, e per Giulia Dragoni, grande talento (classe 2006) e capace con le sue giocate di illuminare la scena.