Calcio femminile, pari tra Italia e Giappone in amichevole a Como: Hasegawa risponde a Greggi

Calato il sipario a Como sull’amichevole tra la Nazionale italiana di calcio femminile e il Giappone. Sul rettangolo verde lombardo, le ragazze di Andrea Soncin erano chiamate a dare una risposta in un ciclo di “friendly-match”, funzionali alla preparazione per le qualificazioni ai Mondiali 2027 in Brasile. Da questo punto di vista, si può considerare il test superato.

PRIMO TEMPO – Soncin si è affidato all’esperienza di Linari in difesa e Giuliani tra i pali, mentre in attacco spazio al tridente formato da Bonansea, Corelli e Girelli. Tra le novità di formazione anche la presenza dal primo minuto di Schatzer e Severini. Un messaggio che il CT ha voluto dare alla squadra, che vuole costruirsi step by step nuove certezze. Una prima frazione di gioco sostanzialmente equilibrata, in cui le azzurre hanno cercato di tenere il possesso di palla, provando a sfruttare anche le corsie laterali. Allo stesso modo, la formazione nipponica ha cercato di intercettare le linee di passaggio azzurre, per ripartire. Alla fine della fiera 0-0 dopo i primi 45′.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa sono arrivati i gol. Al 52′ è stata l’Italia a sbloccare per prima il punteggio. Splendido il tiro a giro di Giada Greggi, che ha sorpreso l’estremo difensore nipponico e gonfiato la rete. Le ospiti hanno reagito alla marcatura subita e sono pervenute al pari grazie al gol della centrocampista del Manchester City, Yui Hasegawa, che ha saputo sfruttare l’invito di Hinata Miyazawa al 64′. Girandola di cambi da una parte e dall’altra, ma niente da segnalare negli ultimi scampoli del match. Fischio finale sull’1-1.

Nazionale che tornerà in scena al “Tardini” di Parma, il 28 ottobre, per la seconda amichevole prevista in queste giornate. Le azzurre affronteranno il Brasile.