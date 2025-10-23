Calcio femminile, Italia alla prova domani nell’amichevole contro il Giappone a Como

La Nazionale italiana di calcio femminile torna in azione. Dopo il brillante cammino negli Europei in Svizzera dove le azzurre si sono spinte fino alle semifinali, andando vicinissime alla qualificazione per l’atto conclusivo (ko contro l’Inghilterra), ritroveremo la squadra allenata da Andrea Soncin per una serie di amichevoli utili per sondarne la forza, funzionali al processo di crescita della compagine tricolore.

L’obiettivo reale sono le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2027, la cui fase finale si disputerà in Brasile. Per questo si è deciso di affrontare dei match nei quali potersi mettere alla prova con squadre al di fuori del contesto del Vecchio Continente. A Como, domani (ore 18:15), le nostre portacolori giocheranno contro il Giappone.

Una squadra di grande tradizione nel Pallone in rosa, con giocatrici molto dotate tecnicamente, ben amalgamate e con un’idea di calcio precisa: avere il controllo del match e fare possesso di palla. Ci si vuol mettere alla prova, quindi, anche per avere piena coscienza di sé in vista di qualche sarà.

Soncin, stando anche quanto affermato in conferenza stampa, si aspetta dalle proprie ragazze un approccio convinto, provando a mettere in atto le trame di gioco nel corso degli Europei. Una squadra quella tricolore in grado di venire a pressare molto alta e abile a ripartire velocemente. Un’aggressività che ha permesso all’Italia di concludere tra le prime quattro formazioni d’Europa la scorsa estate.